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Диш Томас - Спуск

Диш Томас
31 минута Еще 1 название
Спуск
100%
Скорость
56
45
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«какие же это ужасы :) обычная жизнь в РФ :)» «Увлекаясь чтением в объективной реальности мы могли только проехать остановку. А в...» «Очень символично. Его спуск начался задолго до того как он попал в этот супермаркет....» «Реальная страшилка! Не то что про вампиров и т.д.» «Решил пошиковать в кредит… уже затрясло!»
24 комментария
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Ужасы, мистика 7,2K
Автор
3
1
Исполнитель
Булдаков Олег
2,6K
134
Рейтинг
7.64 из 10
Длительность
31 минута
Год
2020
Серия
Пока все дома (50)
Жанры: Сюрреализм
Характеристики: Психологическое
Время действия: 20 век
Возраст читателя: Любой
Cюжет: Линейный
Описание
Одинокий мужчина, потерявший работу, всё больше и больше погружался в долговую яму. Денег у него не было, всё, что можно было продать из дома, он уже давно продал. К счастью, есть пока кредитная карточка. Он решил пошиковать (конечно, в кредит) и отправился в торговый центр…
Другое название
Descending [ориг.]; Нисхождение
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24 комментария

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Евгений Бекеш
12
1
какие же это ужасы :) обычная жизнь в РФ :)
Ответить
Евгений Бекеш
Олег Булдаков Исполнитель
17
2
согласен. но жизнь в РФ и есть ужасы. разве нет?
Ответить
Олег Булдаков
Евгений Бекеш
5
поэтому в РФ этот жанр так ничтожно и развит? :)
Ответить
Олег Булдаков
Виктор Викторович
1
1
Детский сад.
Ответить
Евгений Бекеш
Людмила
1
1
В СССР эскалаторы были не лучше ) Такие же.
Ответить
Ирина Будыка
6
Увлекаясь чтением в объективной реальности мы могли только проехать остановку. А в альтернативной реальности всё значительно сложнее.
Рассказ зацепил. Умеет же, Булдаков выбирать истории! Спасибо Вам, Олег!
***
Ужастик? Мистика? Скорее, психодел.
Был у ГГ выход или нет, решать каждому. Но, следить за развитием и прикидывать варианты было очень интересно.
P.S. «Надежда была столь же механической сколь и эскалаторы, по которым он ехал.»
Ответить
Виталий Марков
5
Реальная страшилка! Не то что про вампиров и т.д.
Ответить
Mike Chief
4
Решил пошиковать в кредит… уже затрясло!
Ответить
Irina Zlatkina
5
Очень символично. Его спуск начался задолго до того как он попал в этот супермаркет. Скорее всего, вся его жизнь представляла собой спуск вниз, и любые попытки сопротивляться оказывались ему не по силам. Он пытался идти против обстоятельств- а это путь наибольшего сопротивления. Ни разу не догадался он попробовать остановить или сломать эскалатор. А ведь наверняка где-то имелась кнопка.
Ответить
Irina Zlatkina
Людмила
4
И почему же никто не помог ему? Для чего нужны родственники или приятели, не говоря уж о друзьях, если не для того чтобы помочь слабому? Или он был одинок? Что может быть страшнее одиночества? Катишься вниз и некому протянуть руки…
Ответить
Александр Кутявин
4
Никогда не пользовался кедитками. Это моя позиция, берешь чужие деньги, а отдаешь свои.
В целом неплохой психоделический рассказ.
Ответить
Людмила
4
1
Странно, про ад он помнил, почему не вспомнил о Боге? Рассказ очень понравился! Класс! Спасибо Олегу за прекрасную работу.
Ответить
Людмила
Алексей Голубев
1
Потому что лестница не наверх вела наверно)
Ответить
Людмила
3
Ужасно, как реальная ситуация и ужасно, как аллегория человеческой жизни. Если кто-то свыше решил, что тебе дорога вниз, то сопротивляться бесполезно.
Ответить
Людмила
Олег Булдаков Исполнитель
11
С кредитами всегда так. Стоит ступить на скользкую дорожку и…
Ответить
Олег Булдаков
Людмила
2
Ну это кому как… Сечин сколько ни берет кридитов, а дорожка у него ковром выстлана.
Ответить
Людмила
Irina Zlatkina
2
Это не так, путей всегда больше, чем кажется на первый взгляд.
Ответить
grogul
2
Хм, Вниз в темноту напомнило)
Ответить
mihailberjozin
3
1
А сломать (заклинить) эскалатор нельзя было, чтобы легче было подниматься?
Ответить
Сарасвати
2
Пустота, пустота.
Ответить
Larabara
2
1
Аллегория с эксалатором подошла бы в случаях с наркоманией, игроманией, при любых зависимостях, но с безработицей… ?? Можно же найти хоть какую никакую работу, просто мы не хотим выполнять такую работу, которую делают гастарбайтеры например. У меня до прошлога года была карта овердрафт, весьма выручала, особенно после отпусков ни у кого не занимаешь, аванс с работодателя не просишь, со смешными процентами… Сейчас необходимости в ней нет, тпу3. Кстати раньше выпросить ипотеку у банка не так то просто было, сколько бумаг требовали, помню как переживала, а сейчас достали с постоянными звонками и предложениями кредитов… Дай Боже чтоб никогда не возникало нужды брать кредиты! Ттт.
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garfeeld
ну, такое.
до бесконечной лестницы scpfoundation.net/scp-087
не дорос
Ответить
Игорь Мышкин
4
5
Не тратьте время. Бессмысленно
Ответить
Игорь Мышкин
Сарасвати
2
1
По-моему вы правы.
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