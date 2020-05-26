Диш Томас - Спуск

Описание

Одинокий мужчина, потерявший работу, всё больше и больше погружался в долговую яму. Денег у него не было, всё, что можно было продать из дома, он уже давно продал. К счастью, есть пока кредитная карточка. Он решил пошиковать (конечно, в кредит) и отправился в торговый центр…