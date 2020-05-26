Диш Томас - Спуск

100%
Скорость
«какие же это ужасы :) обычная жизнь в РФ :)» «Увлекаясь чтением в объективной реальности мы могли только проехать остановку. А в...» «Очень символично. Его спуск начался задолго до того как он попал в этот супермаркет....» «Реальная страшилка! Не то что про вампиров и т.д.» «Решил пошиковать в кредит… уже затрясло!»
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Ужасы, мистика 7,2K
Жанры: Сюрреализм
Характеристики: Психологическое
Место действия: Наш мир (Земля)(Америка(Северная)Не определено)
Время действия: 20 век
Возраст читателя: Любой
Cюжет: Линейный
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ирина рязанцева 1 час назад
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24 комментария
Рассказ зацепил. Умеет же, Булдаков выбирать истории! Спасибо Вам, Олег!
***
Ужастик? Мистика? Скорее, психодел.
Был у ГГ выход или нет, решать каждому. Но, следить за развитием и прикидывать варианты было очень интересно.
P.S. «Надежда была столь же механической сколь и эскалаторы, по которым он ехал.»
В целом неплохой психоделический рассказ.
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не дорос